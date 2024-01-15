Наставник мадридцев Карло Анчелотти решил сыграть с первых минут с украинцем в воротах в матче за Суперкубок Испании. Андрей Лунин уверенно сыграл против Барселоны и в очередной раз доказал, что заслуживает доверия от тренерского штаба. Испанская пресса отреагировала на действия голкипера.

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Marca : "Анчелотти пытается поддерживать дискуссию, но становится понятно, что Лунин должен быть первым выбором. После неудачного полуфинала Кепы против Атлетико, финал достался Лунину, который также сыграет на Метрополитано в четверг. И украинец, надо сказать, заслуживает этого. Сейчас он передает гораздо больше уверенности, чем Кепа, и делает больше сейвов, чем его партнер по команде".

За игру против Барселоны издание поставило Андрею 9-ку и добавило: "Надежная игра, благодаря которой Лунин обогнал Кепу. Он сделал несколько замечательных сейвов в первом тайме и был очень надежным во втором тайме, также в воздухе. Звездное вмешательство во время удара Жоао Феликса".

Mundo Deportivo: "Анчелотти выбрал его для игры в финале, и украинец ответил хорошими сейвами, которые предотвратили голы, а также на его стороне была удача".

Diario Sport: "У Лунина было не так много работы, но с тем, что он имел, он справился хорошо. Он мало что мог сделать с голом Левандовски, поскольку перед ним было много защитников".

Напомним, что с момента перехода в 2018 году в Реал Андрей Лунин выиграл семь трофеев с командой.

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