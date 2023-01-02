Лунін готується до дебютного матчу за Реал в новому році – мадридці оголосили заявку на матч Кубка Іспанії
Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі списком гравців, які зіграють в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії
Травма Куртуа дає шанс Луніну, який буде одним з трьох доступних воротарів на поєдинок з Касереньйо в Копа дель Рей. Українець вже в заявці на завтрашній матч, повідомляє твіттер Реала.
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Голкіпери: Лунін, Луїс Лопез, Каньїсарес.
Захисники: Мілітао, Вальєхо, Начо, Одріосола, Лукас Васкес, Рюдігер, Марвел.
Півзахисники: Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Аррібас, Ніко Пас.
Нападники: Азар, Асенсіо, Родріго, Альваро.
Нагадаємо, українець грав за Реал в кубку в минулі роки. На початку 2021-го Андрій з командою ганебно вилетів у 1/16 від Алькояно, а в 2022-му провів два матчі (проти Алькояно та Ельче), після чого поступився місцем у старті. Поєдинок з Касареньйо відбудеться завтра, 3 січня, початок о 22:00.
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