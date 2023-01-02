Травма Куртуа дає шанс Луніну, який буде одним з трьох доступних воротарів на поєдинок з Касереньйо в Копа дель Рей. Українець вже в заявці на завтрашній матч, повідомляє твіттер Реала.

Лунін зіграє за Реал в першому матчі Кубка Іспанії – Анчелотті підтвердив пошкодження Куртуа

Голкіпери: Лунін, Луїс Лопез, Каньїсарес.

Захисники: Мілітао, Вальєхо, Начо, Одріосола, Лукас Васкес, Рюдігер, Марвел.

Півзахисники: Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Аррібас, Ніко Пас.

Нападники: Азар, Асенсіо, Родріго, Альваро.

Нагадаємо, українець грав за Реал в кубку в минулі роки. На початку 2021-го Андрій з командою ганебно вилетів у 1/16 від Алькояно, а в 2022-му провів два матчі (проти Алькояно та Ельче), після чого поступився місцем у старті. Поєдинок з Касареньйо відбудеться завтра, 3 січня, початок о 22:00.

Кращий за Куртуа: видання з Барселони оцінило гру Луніна у першій частині сезону