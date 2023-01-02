Травма Куртуа дает шанс Лунину, который будет одним из трех доступных вратарей на поединок с Касереньо в Копа дель Рей. Украинец уже в заявке на завтрашний матч, сообщает твиттер Реала.

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Голкиперы: Лунин, Луис Лопез, Каньисарес.

Защитники: Милитао, Вальехо, Начо, Одриосола, Лукас Васкес, Рюдигер, Марвел.

Полузащитники: Камавинга, Вальверде, Чуамэни, Себальос, Аррибас, Нико Пас.

Нападающие: Азар, Асенсио, Родриго, Альваро.

Напомним, украинец играл за Реал в кубке в прошлые годы. В начале 2021 Андрей с командой позорно вылетел в 1/16 от Алькояно, а в 2022 провел два матча (против Алькояно и Эльче), после чего уступил место в старте. Поединок с Касареньо состоится завтра, 3 января, начало в 22:00.

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