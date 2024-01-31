Мадридці посилять свою молодіжну команду українським талантом. Ілля Волошин змінить Райо Махадаонду на Реал.

Реал випередив Ювентус, Бенфіку та ще кілька клубів у боротьбі за 17-річного українця

Голкіпер підпише контракт з мадридцями до 2026 року. Волошин вже прибув до столиці Іспанії, щоб завершити свій перехід. В цьому сезоні 17-річний Ілля зіграв у 11 матчах за Райо Махадаонду, у восьми з них втримавши ворота у недоторканності.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Волошин підпише з Реалом контракт на три роки і гратиме за команду Juvenil C (U-17). На українця претендували й інші клуби Європи – Бенфіка, Спортінг і Ювентус, але воротар обрав саме Реал.

Нагадаємо, Ілля Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019 рік. Воротар встиг зіграти за молодіжну збірної України U-16, за яку дебютував у травні 2023 року в матчі проти Латвії (4:0).

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