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Лунін – у стартовому складі Леганеса на матч Кубка Іспанії

21:03 80 Читать на русском
Лунін – у стартовому складі Леганеса на матч Кубка Іспанії
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін потрапив у стартовий склад команди на матч Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано.

Нагадаємо, Лунін не потрапив навіть у заявку на останній матч Прімери, проте сьогодні вийде у кубковому поєдинку проти Райо Вальєкано, про це свідчить список стартової одинадцятки на офіційному твіттері клубу.

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До речі, конкурент Луніна Іван Куельяр пропустив 2 матчі через ушкодження, що дало можливість українцю дебютувати в чемпіонаті Іспанії.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка Іспанії Райо Вальєкано – Леганес розпочнеться о 21:30. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:2. До слова, саме той матч став дебютним для Луніна в Іспанії.

Теги
Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Кубок Іспанії Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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