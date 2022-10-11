В рамках поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар був надзвичайно близьким до перемоги, однак Реал на останніх секундах вирвав нічию (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Реал приїхав у Варшаві на матч проти Шахтаря, тримаючи в голові Класіко, яке відбудеться у неділю. Карло Анчелотті в таких умов вдався до відчутної ротації – в запасі залишились Модріч, Мілітао, Алаба, Карвахаль і Вінісіус, а в старті з'явились Азар, Рюдігер, Начо та Васкес. Вальверде був переведений у центр. На воротах, як і обіцяли, вийшов Лунін – Куртуа ще не встиг відновитись від травми.

Шахтар – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Ігор Йовічевіч також не обійшовся без кадрових перестановок. У Мадриді на вістрі атаки грав Зубков – у Варшаві ж його переваги на правий фланг, а на позиції центрфорварда з'явився Траоре. Швед не потрапив навіть у заявку.

Очікувалось, що Реал розпочне зустріч з агресивної навали, як було на Сантьяго Бернабеу. Втім, не все сталося, як гадалося – мадридці не підіймали темп. Взагалі, протягом усього першого тайму гра була більш-менш рівною.

Підопічні Карло Анчелотті тримали ініціативу, але на жодному з ігрових відрізків донеччан не притискали до воріт. Особливо слабко виглядав лівий фланг, де нічого не виходило в Азара. "Помаранчево-чорні", своєю чергою, демонстрували непогану структуру гри.

Мудрик працював у напівфлангах, відкриваючи простір для ривків Михайліченку, і сам непогано відкривався – в одному з епізодів він втік від двох захисників, увійшов у штрафний і викотив пас на лінію під удар Бондаренку. На жаль, Валерій не зрозумів задуму Михайла. На протилежному фланзі дуже активно обігрувались Конопля та Зубков.

Перший момент у матчі провів Реал. На 16-й хвилині Безнзема прийняв передачу на лівому куті карного майданчика, легко відтер від себе Бонадара й вистрілив метрів з дев'яти – Трубін парирував. Втім, у середині тайму цікавіше виглядали "гірники".

До явних гольових нагод справа не доходила, але у донеччан вдавалися цікаві передачі в район штрафного. Двічі після них пробивав Зубков (удари накрили), а ще в кількох епізодах могли статись виходи віч-на-віч (захисники рятували).

Втім, в останні 10 хвилин перед перервою Реал почав грати з Шахтарем по дорослому. Мадридці почали заплітати фантастичні комбінації з проникними пасами, створивши низку крутих моментів.

Так, на 36-й хвилині Бензема вривався на лівий край карного майданчика й гостро прострілював, а на 37-й Карім виконав шикарний пас у цю зону під удар Родріго – Трубін врятував в обох випадках. Також Анатолій потягнув щільний лонгшот Вальверде під поперечку на 41-й хвилині.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Реал виглядав якісніше, але і Шахтар був симпатичним у своєму футболі. Матч проходив відносно рівно, тож у душі замайорів вогник надії на нічию – тоді це було межею мрій.

Втім, у другому таймі підопічні Ігора Йовічевіча шокували усіх. В першу чергу, вони шокували Реал, відкривши рахунок всього за кільканадцять секунд по перерві! Мудрик викотив м'яч на лівий фланг в ноги Михайліченку, той виконав подачу на дальню стійку, а Зубков перестрибнув Менді й замкнув головою в ближній кут – 1:0!

Реал нічим цікавим не відповів, а Шахтар в наступні 10 хвилин мав ще й перспективний пас на хід Траоре й два небезпечних кроси від Михайліченка. Стривожений таким розвитком подій, Карло Анчелотті вдався до замін. На 57-й хвилині замість Азара й Чуамені на полі з'явились Вінісіус та Модріч.

Здавалося, що тепер нашу команду притиснуть, однак зміст гри не змінився. "Помаранчево-чорні" впевнено розкатували м'яч під пресингом, що вилилось у два гольових моменти.

На 65-й хвилині Зубков прорвався правим флангом і запустив розрізну передачу під вихід Траоре віч-на-віч – Лунін вибив м'яч з-під його ніг, але не зміг зафіксувати. Лассіна підібрав сферу й з гострого кута пробив у порожні ворота, однак поцілив у поперечину! На 67-й же Зубков вистрілив з дистанції у дальній нижній. Лунін парирував!

На 70-й Зубков бахнув з розвороту метрів з 13-ти (удар накрили), а на 71-й класний прорив вдався Мудрику – Михайло завершував його ударом під ліву стійку, але не влучив.

Реал відповів потрійною заміною. Замість Менді, Вальверде й Родріго в бій кинули Алабу, Камавінгу й Асенсіо. Ігор Йовічевіч же зняв з пробігу Траоре, випустивши Сікана, а на завершальну частину зустрічі хорватський коуч випустив Джурасека й Тейлора замість Зубкова й Судакова. Шахтар почав захищати результат.

Реал дійсно став діяти активніше. "Вершкові" провели кілька небезпечних прострілів і вривань, а Кроос непогано пробивав з дуги перед штрафним (неточно), однак чогось справді гольового не виникало до 87-ї хвилини. Саме тоді Вінісіус замикав подачу з правого флангу ударом головою з лінії воротарського – на щастя, бразилець спрямував сферу в небо.

Шахтар намагався тікати в контратаки, але на 3-й компенсованій хвилині Рюдігер ледь не покарав донеччан за сміливість. Антоніо прибіг у карний майданчик і завершив навіс з глибини – м'яч полетів у дальній кут, Трубін не дотягувався, однак у ворота "круглий" не залетів.

Залишалося протриматись ще дві хвилини, однак за 30 секунд до фінального свистка Рюдігер таки добився свого – ціною кривавого зіткнення з Трубіним він замкнув подачу Крооса ударом у стійку, від якої м'яч залетів у сітку. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. На жаль.

Внаслідок цієї нічиї Шахтар набрав 5 очок і опустився на третю позицію, пропустивши вперед РБ Лейпциг – у німців 6 залікових балів. Селтік з одним пунктом йде останнім, а Реал з 10 очками лідирує.

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