– Перейти із Зорі в Реал – це неймовірна історія. Чи могли ви опинитись в одному з наших грандів – Динамо чи Шахтарі?

– Так, і не один раз. На той час у мене також була пропозиція від Дніпра. Декілька факторів зіграли свою роль. Наприклад, ставлення генерального, спортивного директора до мене і моєї родини. Якщо торкатися більш професіональних речей, то це база, плюс там працював тренер воротарів Кернозенко, який був зі мною у збірній. Дніпро мені якось ліг до серця.

Лунін має план, як стати основним кіпером Реала – таке було у Дніпрі

– Мабуть, більшість футболістів обрали б Динамо чи Шахтар, адже це боротьба за трофеї.

– З дитинства я мріяв тільки про один клуб – це Реал. Я говорив, здається, в інтерв'ю, що Реал – це просто мрія. Це єдиний клуб, якому б я ніколи не відмовив. Так і сталось. Якби це був якийсь інший клуб, то я б думав трішки по-іншому, – цитує Луніна Tribuna.

У сезоні 2022/23 українець зіграв вже 3 матчі та потрапив у старт на матч ЛЧ проти Шахтаря. Кольори мадридців українець захищає з 2018 року, але вже тричі побував у орендах – в Леганесі, Вальядоліді та Ов'єдо.

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