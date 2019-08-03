toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛЬВІВ - ДИНАМО ЖЕРСОН РОДРІГЕС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Лунін близький до переходу у Вальядолід, – іспанські ЗМІ

17:20 2110 Читать на русском
Лунін близький до переходу у Вальядолід, – іспанські ЗМІ
Андрій Лунін / Marca

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може провести сезон 2019/20 у складі Вальядоліда.

Вальядолід зацікавлений в оренді воротаря Реала та збірної України Андрія Луніна. Клуб, президентом якого є легендарний бразилець Роналдо, практично узгодив оренду 20-річного голкіпера, переконує Diario de Valladolid.

Перемовини перебувають на достатньо просунутій стадії, а угода буде розрахована на сезон 2019/20. Окрім Луніна, у Вальядолід може перебратися й інший талант Реала – японець Кубо, якому поки немає місця в першій команді "вершкових".

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

Зазначається, що у Луніна будуть великі шанси стати основним голкіпером Вальядоліда. Це дуже тішить Реал, адже у минулому сезоні українець практично не грав у складі Леганеса, провівши лише 5 матчів у Прімері.

Раніше на Луніна претендували Мальорка та Бетіс, але останнім часом про їхній інтерес нової інформації не з'являлося.

До слова, Вальядолід у сезоні 2018/19 фінішував на 16-й позиції Прімери.

Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт

blog_ava
Русин став гравцем Зорі
13:51
2883
Теги
Українці за кордоном Головне Трансфери Чемпіонату Іспанії Такефуса Кубо Такефуса Кубо Вальядолід Вальядолід Іспанія Трансфери Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
24
хв
Львів
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук