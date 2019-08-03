Лунін близький до переходу у Вальядолід, – іспанські ЗМІ

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може провести сезон 2019/20 у складі Вальядоліда.

Вальядолід зацікавлений в оренді воротаря Реала та збірної України Андрія Луніна. Клуб, президентом якого є легендарний бразилець Роналдо, практично узгодив оренду 20-річного голкіпера, переконує Diario de Valladolid.

Перемовини перебувають на достатньо просунутій стадії, а угода буде розрахована на сезон 2019/20. Окрім Луніна, у Вальядолід може перебратися й інший талант Реала – японець Кубо, якому поки немає місця в першій команді "вершкових".

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Зазначається, що у Луніна будуть великі шанси стати основним голкіпером Вальядоліда. Це дуже тішить Реал, адже у минулому сезоні українець практично не грав у складі Леганеса, провівши лише 5 матчів у Прімері.

Раніше на Луніна претендували Мальорка та Бетіс, але останнім часом про їхній інтерес нової інформації не з'являлося.

До слова, Вальядолід у сезоні 2018/19 фінішував на 16-й позиції Прімери.

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