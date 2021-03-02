"Протягом останніх п'яти матчів Еріксен, як і весь Інтер, грає в інший футбол. Два з половиною місяці тому клуб знайшов упевненість. Але у футбол грає не Інтер, а Аталанта. Інтер опускається дуже низько, чекає, коли суперник почне пресингувати, а потім закидає м'яч на Лукаку.

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Інтер зобов'язаний виграти Скудетто і зробить це, але вони не показують хороший футбол. ПСЖ і Манчестер Сіті грають. Інтер же був просто смішний в Лізі чемпіонів, вони виступили навіть гірше Шахтаря. Інтер досі не грає добре, особливо – в Європі. А в Італії ти виходиш на поле раз в тиждень.

Якщо Конте допускає гучні помилки, то це його проблема. Він не розуміє, що він не Гвардіола? Гра для Ліги чемпіонів? Він приймає нас за ідіотів, але я не дурний. Чемпіонат Італії посередній, а Європа – це щось інше", – зазначив Кассано у ефірі Bobo TV.

Нагадаємо, Інтер вилетів з Ліги чемпіонів, не отримавши навіть путівки до Ліги Європи, а в Італії випереджає Мілан на 4 пункти.

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