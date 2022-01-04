"Дорогі фанати, я шкодую про те, що засмутив вас. Ви знаєте, що я з дитинства пов'язаний з нашим клубом, і я усвідомлюю, що ви засмучені.

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Зрозуміло, тепер мені потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб повернути вашу довіру, і я зроблю все, щоб довести свою відданість клубу: старанно працюючи на тренуваннях та під час матчів, віддаючи всі сили заради перемоги.

Також я перепрошую у тренера, партнерів, керівництво, оскільки вважаю, що мої коментарі були у невідповідний момент. Я хотів би залишити цю історію в минулому і зробити все заради того, щоб ми почали перемагати, а я демонстрував свою найкращу гру на благо команди", – заявив Лукаку.

Бельгійський форвард у нещодавньому інтерв'ю заявив, що не почувається щасливим в Челсі, хотів би повернутись в Інтер та має претензії до наставника "синіх" Томаса Тухеля.

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