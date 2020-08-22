Лукаку повторив унікальне досягнення Роналдо

У фінальному матчі Ліги Європи проти Севільї Ромелу Лукаку відзначився забитим м'ячем. Форвард забив з пенальті вже на 5 хвилині – це був його 34 гол у сезоні, повідомляє OptaPaolo у своєму Твіттері.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином бельгієць зміг повторити унікальний рекорд, що встановив бразилець Роналдо у сезоні 1997/98. Обоє забили однакову кількість голів (34) у дебютному для себе сезоні за "нерадзуррі", що наразі є найкращим показником клубу.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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