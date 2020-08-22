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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Лукаку повторив унікальне досягнення Роналдо

00:30 - Читать на русском
Лукаку повторив унікальне досягнення Роналдо
Ромелу Лукаку / Твіттер Ліги Європи

Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку вписав своє ім'я в історію "нерадзуррі".

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

У фінальному матчі Ліги Європи проти Севільї Ромелу Лукаку відзначився забитим м'ячем. Форвард забив з пенальті вже на 5 хвилині – це був його 34 гол у сезоні, повідомляє OptaPaolo у своєму Твіттері.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином бельгієць зміг повторити унікальний рекорд, що встановив бразилець Роналдо у сезоні 1997/98. Обоє забили однакову кількість голів (34) у дебютному для себе сезоні за "нерадзуррі", що наразі є найкращим показником клубу.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд Лукаку

blog_ava
Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу
00:02
7634
Теги
Ліга Європи Севілья - Інтер Інтер Інтер Роналдо Ромелу Ромелу Лукаку
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