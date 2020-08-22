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Лукаку повторил уникальное достижение Роналдо

00:30 - Читати українською
Лукаку повторил уникальное достижение Роналдо
Ромелу Лукаку / Твиттер Лиги Европы

Форвард миланского Интера Ромелу Лукаку вписал свое имя в историю "нерадзурри".

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

В финальном матче Лиги Европы против Севильи Ромелу Лукаку отметился забитым мячом. Форвард забил с пенальти уже на 5 минуте – это был его 34 гол в сезоне, сообщает OptaPaolo в своем Твиттере.

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Таким образом бельгиец смог повторить уникальный рекорд, который установил бразилец Роналдо в сезоне 1997/98. Оба забили одинаковое количество голов (34) в дебютном для себя сезоне за "нерадзурри", что пока является лучшим показателем клуба.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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Севилья – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
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Теги
Лига Европы Севилья - Интер Интер Интер Роналдо Ромелу Ромелу Лукаку
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