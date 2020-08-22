Лукаку повторил уникальное достижение Роналдо

Форвард миланского Интера Ромелу Лукаку вписал свое имя в историю "нерадзурри".

В финальном матче Лиги Европы против Севильи Ромелу Лукаку отметился забитым мячом. Форвард забил с пенальти уже на 5 минуте – это был его 34 гол в сезоне, сообщает OptaPaolo в своем Твиттере.

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Таким образом бельгиец смог повторить уникальный рекорд, который установил бразилец Роналдо в сезоне 1997/98. Оба забили одинаковое количество голов (34) в дебютном для себя сезоне за "нерадзурри", что пока является лучшим показателем клуба.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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