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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Севілья – Інтер – відео голів

22:36 - Читать на русском
Севілья – Інтер – відео голів
Севілья – Інтер – відео голів та огляд фіналу Ліги Європи 21 серпня 2020

Севілья зустрічається з Інтером у фіналі Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Інтер на "Футбол 24".

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін

Матч, як і онлайн-трансляція Севілья – Інтер на "Футбол 24", стартував о 22:00. Зустрічаються дві команди, які вибивали Шахтар в його останніх єврокубкових півфіналах. Севілья робила це у 2016-му, Інтер – кілька днів тому. На рахунку іспанців 5 трофеїв Ліги Європи, італійський суперклуб тріумфував тричі, але всі рази ще під старою назвою (Кубок УЄФА).

Вже на 3-й хвилині Інтер отримав право на пенальті. Ромелу Лукаку був збитий у штрафному майданчику Севільї. Сам постраждалий і реалізував 11-метровий ударом в нижній кут.

Севілья – Інтер – відео гола Лукаку:

На 12-й хвилині Севілья відновила рівновагу. Де Йонг відгукнувся на подачу з флангу та розстріляв Хандановіча.

Севілья – Інтер – відео гола де Йонга:

На 33-й хвилині іспанці вийшли вперед. Люк де Йонг класно відгукнувся на подачу Банеги і ударом головою оформив дубль.

Севілья – Інтер – відео гола де Йонга:

Практично одразу Інтер відігрався. Дієго Годін виграв верхову боротьбу та замкнув подачу Брозовіча.

Севілья – Інтер – відео гола Годіна:

blog_ava
Севілья – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи
21:56
7510
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