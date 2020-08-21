Севілья – Інтер – відео голів

Севілья зустрічається з Інтером у фіналі Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Інтер на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Севілья – Інтер на "Футбол 24", стартував о 22:00. Зустрічаються дві команди, які вибивали Шахтар в його останніх єврокубкових півфіналах. Севілья робила це у 2016-му, Інтер – кілька днів тому. На рахунку іспанців 5 трофеїв Ліги Європи, італійський суперклуб тріумфував тричі, але всі рази ще під старою назвою (Кубок УЄФА).

Вже на 3-й хвилині Інтер отримав право на пенальті. Ромелу Лукаку був збитий у штрафному майданчику Севільї. Сам постраждалий і реалізував 11-метровий ударом в нижній кут.

Севілья – Інтер – відео гола Лукаку:

На 12-й хвилині Севілья відновила рівновагу. Де Йонг відгукнувся на подачу з флангу та розстріляв Хандановіча.

Севілья – Інтер – відео гола де Йонга:

На 33-й хвилині іспанці вийшли вперед. Люк де Йонг класно відгукнувся на подачу Банеги і ударом головою оформив дубль.

Севілья – Інтер – відео гола де Йонга:

Практично одразу Інтер відігрався. Дієго Годін виграв верхову боротьбу та замкнув подачу Брозовіча.

Севілья – Інтер – відео гола Годіна: