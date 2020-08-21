Севілья – Інтер – відео голів

Матч, як і онлайн-трансляція Севілья – Інтер на "Футбол 24", стартував о 22:00. Зустрічаються дві команди, які вибивали Шахтар в його останніх єврокубкових півфіналах. Севілья робила це у 2016-му, Інтер – кілька днів тому. На рахунку іспанців 5 трофеїв Ліги Європи, італійський суперклуб тріумфував тричі, але всі рази ще під старою назвою (Кубок УЄФА).
Вже на 3-й хвилині Інтер отримав право на пенальті. Ромелу Лукаку був збитий у штрафному майданчику Севільї. Сам постраждалий і реалізував 11-метровий ударом в нижній кут.
Севілья – Інтер – відео гола Лукаку:
На 12-й хвилині Севілья відновила рівновагу. Де Йонг відгукнувся на подачу з флангу та розстріляв Хандановіча.
Севілья – Інтер – відео гола де Йонга:
На 33-й хвилині іспанці вийшли вперед. Люк де Йонг класно відгукнувся на подачу Банеги і ударом головою оформив дубль.
Севілья – Інтер – відео гола де Йонга:
Практично одразу Інтер відігрався. Дієго Годін виграв верхову боротьбу та замкнув подачу Брозовіча.
Севілья – Інтер – відео гола Годіна: