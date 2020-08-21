Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд Лукаку

Пряма трансляція на каналі "Футбол 1", починаючи з 21:45. Матч, як і онлайн-трансляція Севілья – Інтер на "Футбол 24", стартував о 22:00. Дві команди, які вибивали Шахтар в його останніх єврокубкових півфіналах. Севілья робила це у 2016-му, Інтер – 4 роки потому. На рахунку іспанців 5 трофеїв Ліги Європи (жодної поразки у фіналах), італійський суперклуб тріумфував тричі, але всі рази ще під старою назвою Кубок УЄФА.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Невпевнена гра Хандановіча на виході, незрозуміле кунг-фу двох інтерістів, які зіткнулися один з одним перед власним штрафним – нічого цього не вистачало Севільї уже на 3-й хвилині. Адже Барелла, як і в матчі проти Шахтаря ледь вловимим рухом розігнав класну контратаку, а ривок Лукаку не змогли стримати. Спочатку Дієго Карлос хапав Ромелу за спину і руки перед карним, але бельгієць все одно проліз у майданчик Севільї і вже там його таки завалили. Сам же кривдник Шахтаря і реалізував пенальті. Люк де Йонг швидко зрівняв. Уже на 12-й хвилині Навас подав, а 29-річний нідерландець випередив Годіна і розстріляв Ханадановіча ударом головою. Два перші удари у площину воріт – 2 голи. Ось вона ціна використаного моменту, як тут не згадати Мораєса у півфіналі.

Севілья – Інтер: онлайн-трансляція фіналу ЛЄ

Барелла влучив у руку Фернандо. У природному положенні, вважає шотландський суддя, яке ще пенальті. Конте ж психує і отримує заслужену жовту. Ну ось вам момент, навіщо на суддівство кивати. Д'Амброзіо замикав націлений крос з лівого краю, але з вбивчої відстані пробив у молоко. Лаутаро обіграє, здавалось, суперника і падає, наштовхуючись на легкий блок Наваса. Суддя матчу Шахтар – Колос призначив би 2 пенальті, а тут нічого, граємо далі, надто красиве падіння, тож покарання було б натягнутим. Варто повчитися українським арбітрам.

Відчутна перевага Севільї, і другий гол де Йонга не здивував анітрохи. Банега ідеально подав, Люк перевисів Гальярдіні. Миттєва відповідь Інтера – Годін на 36-й виправився. Брозовіч ідеально закрутив зі штрафного, який знову заробив Лукаку проти Карлоса, а для колишнього "міністра оборони" Атлетіко такі момент, як насіння лускати на українських трибунах. Перший тайм замикала чергова подача Севільї зі штрафного. Хандановіч ефектно потягнув удар Окампоса.

Майже відразу по перерві Гальярдіні схибив метрів з 11. Згодом Лукаку знову втік від Карлоса, цього разу зі своєї половини поля. Однак Буну вийшов далеко з воріт і заблокував удар Ромелу. Покарання було неминуче. Але як же вони забили! Дієго Карлос ударом через себе, Лукаку підправляє м'яч, який летів повз ворота, що б там не придумували в УЄФА, де якогось дива записали гол на бразильського захисника. Автогол і неймовірна драма. Вперше в історії усіх єврокубкових фіналів футболіст забив у чужі та свої ворота!

Bacca hizo el gol en el 73' en aquel 3-2 contra Dnipro en 2015! — TakeTheCanoli (@ClemenzaCannoli) August 21, 2020

Повне дежавю з фіналу Дніпра проти Севільї. Тоді українці також відкрили рахунок, потім повели іспанці. До перерви було 2:2, але королі Ліги Європи забили третій, він же переможний. І навіть вирішальна хвилина практично та сама (73 і 74). Шалений момент Інтера на 82-й. Подача з лівого флангу, промах захисника, Мозес пробив колінами, Санчес додав носком бутса, але надто слабко – Кунде встиг вибити з порожніх воріт. Не в цьому житті, не проти цієї команди. Представник чемпіонату Іспанії виграє 15-й поспіль єврокубковий фінал проти команди з іншої країни, в якому бере участьь. Ох, ця феноменальна Прімера!