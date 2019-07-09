Лука Зидан официально перешел в Расинг – у Лунина стало меньше конкурентов

Реал разгружает голкиперскую позицию. Лука Зидан следующий сезон проведет в аренде.

Вратарь Реала Лука Зидан перешел в Расинг на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Таким образом, шансы Андрея Лунина на место в тройке вратарей мадридского гранда увеличиваются. Ранее сообщалось, что украинца могут отдать в Бетис.

В сезоне 2018/19 Расинг завоевал путевку в Сегунду и настроен вернуться в Примеру впервые с 2012 года. Несколько лет назад клуб переживал серьезные финансовые проблемы.

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