Лучі постане перед судом в Україні у пікантній справі
14:58 - Читать на русском
Італійський функціонер УАФ Лучано Лучі отримав чергові неприємності.
Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі постане перед судом, повідомляє портал Судова влада України.
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71-річний італійський фахівець 5 квітня виступить відповідачем у Києво-Святошинському районному суді Київської області.
Справа буде розглядатися за фактом встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дитини та матері дитини. Позивачем виступатиме громадянка Коваль Яна Сергіївна.
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