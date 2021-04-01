Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі постане перед судом, повідомляє портал Судова влада України.

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71-річний італійський фахівець 5 квітня виступить відповідачем у Києво-Святошинському районному суді Київської області.

Справа буде розглядатися за фактом встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дитини та матері дитини. Позивачем виступатиме громадянка Коваль Яна Сергіївна.

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