Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи предстанет перед судом, сообщает портал Судебная власть Украины.

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71-летний итальянский специалист 5 апреля выступит ответчиком в Киево-Святошинском районном суде Киевской области.

Дело будет рассматриваться по факту установления отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка и матери ребенка. Истцом выступит гражданка Коваль Яна Сергеевна.

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