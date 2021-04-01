Лучи предстанет перед судом в Украине в пикантном деле
14:58 - Читати українською
Итальянский функционер УАФ Лучано Лучи получил очередные неприятности.
Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи предстанет перед судом, сообщает портал Судебная власть Украины.
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71-летний итальянский специалист 5 апреля выступит ответчиком в Киево-Святошинском районном суде Киевской области.
Дело будет рассматриваться по факту установления отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка и матери ребенка. Истцом выступит гражданка Коваль Яна Сергеевна.
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