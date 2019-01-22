Лучі анонсував появу VAR в українському футболі

Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі розповів, що на зборі в Туреччині арбітри будуть готуватися до впровадження VAR в українському футболі.

"Через 10 днів група з 89-ти арбітрів та асистентів вирушить на збори до турецької Анталії. Там уже акцент буде зроблено на фізичній, технічній, теоретичній підготовці. Можу додати, що на цьому зборі всі наші заняття будуть орієнтовані на використання системи VAR, яка невдовзі буде впроваджена в Україні.

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Коли остаточно система VAR запрацює в українському футболі, залежить навіть не від ФФУ, а від ФІФА, яка має надати Україні спеціальний дозвіл.Уся система VAR у футбольному світі залежить від ФІФА.

Ця система дійсно допомагає, якщо правильно її використовувати. Якщо ж робити це неправильно, можуть виникнути проблеми. Проте в Європі після тривалої підготовки й практики вона отримала схвальні відгуки, а очевидні помилки були виправлені. Вважаю, що українські рефері будуть готові до цієї системи, а українському футболу VAR необхідний, тому що з початком її роботи вдасться уникнути більшості помилок та спірних рішень, які бувають під час топ-матів українського чемпіонату", – цитує Лучі офіційний сайт ФФУ.

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