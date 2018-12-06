"Баранка і Лучі лише дають інтерв'ю та літають бізнес-класом туди-сюди", – Смалійчук розкритикував чиновників ФФУ

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розкритикував голову Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі та очільника Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранку.

"Якщо мова йде про голосування, ми б хотіли голосувати пакетом. Тобто усіх італійців – в один пакет, і ставити питання про довіру або недовіру до них.

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На сьогоднішній день особисто я бачу тільки гарні інтерв'ю і те, що хлопці літають туди-сюди бізнес-класом. Це єдине, що я поки помітив в їх роботі. Проти Лучі – однозначно. Проти Баранки – вислухаю аргументи своїх колег", – підсумував Смалійчук телеканалу "Футбол".

Зазначимо, що сьогодні мали відбутись загальні збори клубів УПЛ, однак засідання не відбулось через відсутність більшості клубів. Планувалось, що на зустрічі клуби повинні були обговорити збільшення кількості команд в чемпіонаті.

На засідання прибули представники тільки шести клубів – Динамо, Зорі, Карпат, Олімпіка, Арсенала та Десни.

Також в УПЛ повідомили про нову дату зборів – 20 грудня 2018 року.

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