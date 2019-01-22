Лучи анонсировал появление VAR в украинском футболе

Председатель комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал, что на сборе в Турции арбитры будут готовиться к внедрению VAR в украинском футболе.

"Через 10 дней группа из 89-ти арбитров и ассистентов отправится на сборы в турецкую Анталию. Там уже акцент будет сделан на физической, технической, теоретической подготовке. Могу добавить, что на этом сборе все наши занятия будут ориентированы на использование системы VAR, которая вскоре будет внедрена в Украине.

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Когда окончательно система VAR заработает в украинском футболе, зависит даже не от ФФУ, а от ФИФА, которая должна предоставить Украине специальное разрешение. Вся система VAR в футбольном мире зависит от ФИФА.

Эта система действительно помогает, если правильно ее использовать. Если же делать это неправильно, могут возникнуть проблемы. Однако в Европе после длительной подготовки и практики она получила положительные отзывы, а очевидные ошибки были исправлены. Считаю, что украинские рефери будут готовы к этой системе, а украинскому футболу VAR необходим, так как с началом ее работы удастся избежать большинства ошибок и спорных решений, которые бывают во время топ-матов украинского чемпионата", – цитирует Лучи официальный сайт ФФУ.

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