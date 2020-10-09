"Чому я очолив Динамо, хоча раніше стільки років відпрацював з Шахтарем? Коли ти виходиш на такий рівень, то не хочеш падати.

Луческу удостоївся визнання на батьківщині – на честь тренера Динамо випустили поштову марку

Згадайте Ліппі або Конте, які після Ювентуса працювали з Інтером. Я знаю, що трохи зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря, але я хотів відчувати себе живим. Припинивши працювати, я просидів вдома цілий рік, але футбол – це моє життя, і я за ним дуже сумував", – цитує румунського фахівця Inter News.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив Динамо наприкінці липня. Наразі "біло-сині" лідирують в УПЛ, а також пробились в груповий етап Ліги чемпіонів, де зіграють з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем у групі G.

"Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського