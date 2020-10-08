Компанія Romfilatelia, яка займається випуском поштових марок на території Румунії, вирішила присвятити одну зі своїх робіт 75-річному наставнику київського Динамо Мірчі Луческу.

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Тренер киян, скориставшись паузою, викликаною матчами національних збірних, прилетів на батьківщину і особисто прийняв участь у презентації. До слова, марка вийшла у світ в серії "Румуни, якими ми пишаємося".

"Це незвичайна ініціатива. В рамках цієї серії на перший план виходять видатні діячі в історії країни. Ще я б відзначив серію, присвячену історичним пам'ятникам. Це все оживляє атмосферу минулих років. Що ж стосується марки... Не пам'ятаю, коли я востаннє писав листа. Однак, раніше я чи не щодня надсилав дружині листівки з тренувального табору", – цитує Луческу видання Gsp.ro.

Нагадаємо, Містер з нагоди тріумфу Шахтаря в останньому розіграші Кубка УЄФА у 2009 році став кавалером національного ордена Зірки Румунії.

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