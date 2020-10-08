Луческу удостоївся визнання на батьківщині – на честь тренера Динамо випустили поштову марку
Головного тренера київського Динамо Мірчу Луческу вкотре увіковічнили на батьківщині.
Компанія Romfilatelia, яка займається випуском поштових марок на території Румунії, вирішила присвятити одну зі своїх робіт 75-річному наставнику київського Динамо Мірчі Луческу.
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Тренер киян, скориставшись паузою, викликаною матчами національних збірних, прилетів на батьківщину і особисто прийняв участь у презентації. До слова, марка вийшла у світ в серії "Румуни, якими ми пишаємося".
"Це незвичайна ініціатива. В рамках цієї серії на перший план виходять видатні діячі в історії країни. Ще я б відзначив серію, присвячену історичним пам'ятникам. Це все оживляє атмосферу минулих років. Що ж стосується марки... Не пам'ятаю, коли я востаннє писав листа. Однак, раніше я чи не щодня надсилав дружині листівки з тренувального табору", – цитує Луческу видання Gsp.ro.
Нагадаємо, Містер з нагоди тріумфу Шахтаря в останньому розіграші Кубка УЄФА у 2009 році став кавалером національного ордена Зірки Румунії.
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