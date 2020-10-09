"Почему я возглавил Динамо, хотя ранее столько лет отработал с Шахтером? Когда ты выходишь на такой уровень, то не хочешь падать.

Луческу удостоился признания на родине – в честь тренера Динамо выпустили почтовую марку

Вспомните Липпи или Конте, которые после Ювентуса работали с Интером. Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками Шахтера, но я хотел чувствовать себя живым. Прекратив работать, я просидел дома целый год, но футбол – это моя жизнь, и я по нему очень скучал", – цитирует румынского специалиста Inter News.

Напомним, Мирча Луческу возглавил Динамо в конце июля. Сейчас "бело-синие" лидируют в УПЛ, а также пробились в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграют с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем в группе G.

"Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського