Наставник Динамо Мірча Луческу вважає, що нинішнє покоління збірної Румунії не підходить для його методів роботи.

"Я уникаю це молоде покоління, щоб мене не звинувачували в тому, що я перешкоджаю розвитку румунської молоді.

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У матчі з Північною Ірландією (1:1) Румунії знову не пощастило. Голкіпер припустився помилки, яку нескоро повторить. Це неймовірна удача для суперника, але є ще й недостатня концентрація наших гравців в кінцівці. Це часто трапляється", – пояснив Луческу в коментарі Digі Sport.

Нагадаємо, румунський фахівець очолював рідну збірну з 1981 по 1986 роки і виводив її на Євро-1984.

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