"Луческу – легенда. Його колекція трофеїв говорить сама за себе. Але ми тільки на початку свого шляху.

Агент Жерсона Родрігеса переконаний, що Анкарагюджю використав бійку форварда Динамо зі своїм капітаном

Сподіваюся, він розуміє, як поводитися з такими гравцями, як я. У донецькому Шахтарі у нього було багато бразильців, у нього є талант до роботи з такими гравцями, і це добре для мене", – цитує Родрігеса Tageblatt.lu.

Нагадаємо, тренерський штаб Олексія Михайличенка відправив Жерсона в Туреччину на правах оренди. Влітку форвард повернувся до Києва і взяв участь у двох офіційних матчах Динамо під керівництвом Луческу.

Динамо знову втрачає лідера – Жерсон може піти в топ-чемпіонат попри травму, а його агент пояснює роль Луческу