У понеділок, 7 вересня, проходять чергові поєдинки другого туру Ліги націй 2020/21. Рахунки та огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга націй 2020/21, 2 тур

Група С4

Казахстан – Білорусь – 1:2

Голи: Аймбетов, 62 – Бордачов, 53, Лісакович, 86

Албанія – Литва – початок о 21:45

Група А1

Боснія і Герцеговина – Польща – початок о 21:45

Група В1

Австрія – Румунія – початок о 21:45

Північна Ірландія – Норвегія – початок о 21:45

Група В2

Ізраїль – Словаччина – початок о 21:45

Чехія – Шотландія – початок о 21:45

Програму понеділка відкривав поєдинок у Казахстані, де місцева національна команда приймала Білорусь. Перший тайм доволі нудного матчу завершився без голів, а от на 53-й хвилині білоруси все ж відкрили рахунок. Успіх гостям приніс стандарт – Бордачов ударом головою вдало завершив розіграш кутового. Втім, вже незабаром казахи відігралися. Гутор відбив м'яч перед собою після дального удару, а Аймбетов був першим на добиванні.

Казахстан атакував більше, але забили знову білоруси. Захисник господарів поблизу власних воріт ввів м'яч з аута просто на Лісаковича. Форвард скористався таким подарунком, спокійно обігравши голкіпера та вразивши ворота. 1:2 – перемога Білорусі, яка набрала перші очки в Лізі націй.

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