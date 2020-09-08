Наставник Динамо Мирча Луческу считает, что нынешнее поколение сборной Румынии не подходит для его методов работы.

"Я избегаю это молодое поколение, чтобы меня не обвиняли в том, что я препятствую развитию румынской молодежи.

Родригес: Надеюсь, Луческу понимает, как обращаться с такими игроками, как я

В матче с Северной Ирландией (1:1) Румынии снова не повезло. Голкипер допустил ошибку, которую нескоро повторит. Это невероятная удача для соперника, но есть еще и недостаточная концентрация наших игроков в концовке. Это часто случается", – обьяснил Луческу в комментарии Digі Sport.

Напомним, румынский специалист возглавлял родную сборную с 1981 по 1986 годы и выводил ее на Евро-1984.

Лига наций: Польша с Кендзёрой одолела Боснию, феерия Холанда и Ко в Белфасте, Австрия уступила Румынии