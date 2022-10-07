Головний тренер киян Мірча Луческу, схоже, і сам має чимало сумнівів щодо свого майбутнього.

Питання подальшого працевлаштування румуна зависло у повітрі після третьої поспіль поразки в Лізі Європи, якої завдав Ренн напередодні (1:2).

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Та Луческу планував сам піти ще раніше. 77-річний румунський фахівець на початку вересня повідомив лідерам команди й тренерському штабу, що матч проти АЕКа з Ларнаки стане для нього останнім. Проте через тиждень Мірча своє рішення змінив, повідомляє Динамо Киев Inside. Зустріч з кіпріотами 16 жовтня кияни, до слова, програли з рахунком 0:1.

Поточний сезон ні тренери, ні гравці не можуть записати собі в актив зі знаком плюс – 4 перемоги та 7 поразок в 11 поєдинках.

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