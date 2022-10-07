Главный тренер киевлян Мирча Луческу, похоже, и сам имеет немало сомнений относительно своего будущего.

Вопрос дальнейшего трудоустройства румына завис в воздухе после третьего подряд поражения в Лиге Европы, которое нанес Ренн накануне (1:2).

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Но Луческу планировал сам уйти еще раньше. 77-летний румынский специалист в начале сентября сообщил лидерам команды и тренерскому штабу, что матч против АЕКа из Ларнаки станет для него последним. Однако через неделю Мирча свое решение поменял, сообщает Динамо Киев Inside. Встречу с киприотами 16 октября киевляне, к слову, проиграли со счётом 0:1.

Текущий сезон ни тренеры, ни игроки не могут записать себе в актив со знаком плюс – 4 победы и 7 поражений в 11 поединках.