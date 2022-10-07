"Біло-сині" поступились Ренну у Лізі Європи з рахунком 1:2. Після трьох турів у Динамо нуль залікових балів та остання сходинка в турнірній таблиці. Це вперше в історії кияни програли три поспіль матчі у другому за престижністю євротурнірі.

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Румунське видання Ziare стверджує, що через незадовільні результати Луческу перебуває за один крок від припинення співпраці з українською командою. Натомість колеги з gsp переконують, що 77-річному фахівцю не загрожує звільнення, адже керівництво бере до уваги труднощі, спричинені війною, зокрема з переїздами.

Наразі у Динамо лише 4 перемоги та аж 7 поразок в 11 поєдинках поточного сезону. Покращити результати підопічні Мірчі матимуть змогу 9 жовтня – суперником в УПЛ буде Рух. 13 числа кияни прийматимуть Ренн у матчі-відповіді Ліги Європи.

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