"Мирча Луческу – человек, который хочет помочь. Он также реально оценивает ситуацию. Луческу сказал мне: "Флавиус, важно то, чего ты хочешь как тренер.

Луческу все еще планирует обмен игроками с бухарестским Динамо

Он предоставил мне список из 12 игроков Динамо, но мне нужно выбрать тех, кто мне нужен, кто сможет помочь", – цитирует Стойкана Sport.ro.

Напомним, из-за неутешительных результатов руководство бухарестцев уволило Мирчу Редника и назначило новым главным тренером экс-игрока Шахтера Флавиуса Стойкана. После 21-го тура его команда расположилась на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав всего 12 очков.

К слову, у Мирчи Луческу есть особые сантименты к бухарестскому Динамо: именно здесь он начинал и завершал карьеру игрока, а с 1985 по 1990 гг. работал главным тренером.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ