"Є така ідея. Динамо також було зацікавлене. Ця ідея залишається і за відсутності Редника (екс-тренер Динамо Бухарест – прим.). Побачимо, що буде далі в бухарестському клубі. Я не знаю, чи вирішиться проблема лише завдяки трансферам кількох гравців.

Динамо Бухарест звільнило тренера, який домовлявся про трансфери з Луческу – його замінив екс-гравець Шахтаря

З молодими футболістами не врятуєшся від вильоту, але вони несуть ентузіазм. З цінними гравцями – так, але вони мені також потрібні.

Зі зміною гравців можна створити команду – не виграти титул, але збудувати сильний колектив", – цитує Луческу Digi Sport.

Після 21-го туру румунської першості Динамо Бухарест розташувалось на передостанній сходинці турнірної таблиці.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо