Луческу залишився незадоволений суддівством у матчі з Десною – тренер Динамо має конкретну претензію до арбітра
Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу обурений великою кількістю жовтих карток, які головний суддя поєдинку Ігор Пасхал показав його підопічним.
"Після нічийної гри з Інгульцем (1:1) всі були налаштовані на перемогу. Всі уважно підготувалися до цієї гри, добре мене слухали і виконали все, про що ми домовлялися.
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Рахунок міг бути більшим. Я радий тому, як гравці і команда зіграли, результат відповідає тому, що відбувається на полі.
Незадоволений лише 4 жовтими картками. По тому, як йшла така бойова гра, мені здається, що занадто легко судді нам показували "гірчичники". Не було грубощів або агресивної гри", – сказав Луческу у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, у переможній грі з Десною картки у складі Динамо заробили Буяльський, Шапаренко, Забарний і Тимчик.
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