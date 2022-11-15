"Щодо Мірчі Луческу скажу вам таке. Говорили, що він комусь там казав, що найближчим часом може піти, що у нього останній рік. Наскільки я знаю, на цьому етапі Луческу планує збори Динамо. Він дуже ретельно ставиться до цих планів команди на зимову паузу.

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Луческу просить, щоб було якомога більше молодих футболістів, тобто, зробити такий собі розширений збір. Можливо, навіть дві команди Динамо будуть разом. Я не відчуваю і не відчував у його поведінці чи словах, що Мірча Луческу готовий у якийсь певний момент залишити Динамо – піти взимку, чи наступного року.

На сьогоднішній момент я не дуже вірю, що Луческу розглядає варіант із відходом з Динамо", – розповів Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року і одразу ж завоював з киянами чемпіонство і Кубок України. У поточному сезоні "біло-сині" посідають тільки 5 місце УПЛ. Нещодавно повідомлялося, що румунський тренер не допрацює свій контракт, який розрахований до літа 2024 року. Сторони вже начебто почали перемовини про дострокове припинення співпраці.

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