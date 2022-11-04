У грудні, після завершення першої частини сезону, 77-річний Луческу обговорить своє майбутнє в київському клубі. Перші перемовини про відхід тренера відбулися ще раніше, стверджує Динамо Киев Inside.

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"Чи піде? Піде. Питання часу та ціни. Те фото було не випадково. Саме того дня розпочалися переговори. У грудні фінально сядуть за стіл та домовляться. Розстрочкою, кешем, безготівкою – не суть.

Найважливіше – це обстановка в команді. Якщо двома словами – повне і взаємне несприйняття, відторгнення. Нервовість та істеричність. Починаючи з відносин між тренерським штабом та гравцями, між тренерським штабом та керівництвом, між керівництвом і тими з іншими. Усередині клубу активно і безуспішно триває пошук винних, а не пошук шляхів подолання. У цьому вся суть.

Що далі? Ну, тут тільки совість головний порадник. Адже сказати одного разу "ні" навіть людині, яку ти шануєш, треба вміти. Навіть якщо це боляче кишені. При цьому не забути, що ця кишеня непогано наповнилася завдяки їй. Але треба сказати. Дякую і на все добре. Адже були й добрі моменти. Чого вже приховувати", – підсумовує Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020-го і з першої спроби виграв чемпіонат та Кубок України. Сезон 2022/23 кияни провалюють – лише 1 очко і останнє місце в Лізі Європи, а також 8 позиція в УПЛ із серйозним відставанням від лідера.

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