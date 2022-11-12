Інсайдом щодо планів Містера поділився Константін Ангелаке – колишній президент бухарестського Динамо, який тісно товаришує зі 77-річним фахівцем.

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"Особисто у Мірчі Луческу все гаразд. Динамо йде як може. У тому сенсі, що команда грає там, де виходить, спадкоємності бути не може, легіонери пішли, залишились лише молоді українські футболісти.

Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що з нього досить і йому треба подбати про себе та відпочити, щоб знайти спокій. Напевно, якщо так і далі піде, то взимку або наступного літа він скаже Суркісу: "Пане, було б добре зупинитись на цьому. Знайдіть українця, знайдіть те, що ви хочете, і рухаємось далі", – наводить слова Ангелаке Cancan.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року і одразу ж завоював з киянами чемпіонство і Кубок України. У поточному сезоні після 12-ти турів "біло-сині" йдуть у турнірній таблиці на 5-й сходинці, маючи у своєму активі 19 очок. Контракт румуна з київським клубом завершується 30 червня 2024 року.

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