"О Мирче Луческу скажу вам такое. Говорили, что он кому-то там говорил, что в ближайшее время может уйти, что у него последний год. Насколько я знаю, на этом этапе Луческу планирует сборы Динамо. Он очень тщательно относится к этим планам команды на зимнюю паузу.

Луческу покинет Динамо – тренер и клуб уже начали переговоры об уходе

Луческу просит, чтобы было как можно больше молодых футболистов, то есть, сделать такой расширенный сбор. Возможно даже две команды Динамо будут вместе. Я не чувствую и не чувствовал в его поведении или словах, что Мирча Луческу готов в какой-то момент покинуть Динамо – уйти зимой, или в следующем году.

На сегодняшний момент я не очень верю, что Луческу рассматривает вариант с уходом из Динамо", – рассказал Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и сразу же завоевал с киевлянами чемпионство и Кубок Украины. В текущем сезоне "бело-синие" занимают только 5 место УПЛ. Недавно сообщалось, что румынский тренер не доработает свой контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Стороны уже якобы начали переговоры о досрочном прекращении сотрудничества.

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