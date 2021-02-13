Поєдинок 14 туру УПЛ без права на помилку для команди Луческу, хоча і донеччани вирішують свої завдання. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпік на "Футбол 24", стартує о 17:00. Кияни випереджають Шахтар на 1 бал. Уже наступного тижня їх чекає ще й перша дуель з Брюгге в ЛЄ. Водночас Олімпік відстає на 3 очки від єврокубкового 4 місця, а зона вильоту йому не загрожує. Однак велике питання, як гратимуть підопічні Климовського без найкращого бомбардира сезону Шахаба, який перейшов до лав Зорі.

Динамо перед УПЛ: 7 голів за гру, Циганков змінює традицію, конкурент б'є капітана, а Луческу визначився з форвардом

Динамо – Олімпік: дивитись матч онлайн – трансляція 13 02 2021

Несподіванкою стала відсутність Забарного навіть у заявці. За неофіційною інформацією, основний центрбек зазнав пошкодження (потягнув м'яз) і тепер ризикує пропустити матч з Брюгге. Караваєв, якого всі збори награвали на його рідній позиції праворуч, змушений знову грати на лівому фланзі. Водночас Миколенко переходить у центр захисту, де не грав з моменту останніх офіційних матчів. Також цікавим є факт повернення Сидорчука, який у 2021 році не вражав на фоні Андрієвського. А ось зміна основного форварда вже більше вписується в логіку підготовчих спарингів.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Миколенко, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Олімпік: Чекотун – Пасіч, Драме, Снурніцин, Лебеденко – Бабенко – Альваренга, Політило (к), Хамелюк Романовський – Нкенг