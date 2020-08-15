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Луческу виступив перед гравцями Динамо – тренер пояснив, як команда може досягти успіху, а що стане фатальним

12:18 - Читать на русском
Луческу виступив перед гравцями Динамо – тренер пояснив, як команда може досягти успіху, а що стане фатальним
Мірча Луческу / ФК Динамо

Динамо продовжує підготовку до сезону 2020/21, а Мірча Луческу налаштовує своїх підопічних на майбутні поєдинки.

Менше тижня залишається до першого офіційного матчу Динамо під керівництвом Мірчі Луческу. 21 серпня "біло-сині" у Києві зіграють поєдинок першого туру УПЛ 2020/21 проти Олімпіка. Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Сьогодні, 15 серпня, динамівці проведуть третій контрольний поєдинок. Після матчів з Вересом (3:0) та Десною (1:2) суперником киян стане житомирське Полісся. Напередодні поєдинку Мірча Луческу перед тренуванням поспілкувався з командою, виступивши з мотиваційною промовою.

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"Найгірший фактор – це байдужість! Я цього не приймаю. Втратив м'яч, чи віддав пас і зупинився... Ні! Завжди потрібно боротися до кінця, наскільки вистачить сил. Важливі фактори – самовіддача і самопожертва. Не тільки заради себе, а й заради партнерів. Ви формуєте колектив команди. Якщо ви будете один за одного битися, то в команді буде все добре", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

75-річний наставник поставив у приклад своїм підопічним німецький РБ Лейпциг, який доволі несподівано вибив Атлетіко з Ліги чемпіонів та став півфіналістом турніру.

Ви бачили, як билися молоді хлопці з Лейпцига, як вони рухалися на полі, з яким ентузіазмом грали. Вони живуть футболом. І ви повинні жити футболом. Давайте прокидатися, давайте наблизимося до сучасного європейського футболу.

Немає межі досконалості. Навіть найкращим, екстраординарним футболістам є до чого прагнути. А коли футболіст приходить до думки, що він уже всього досяг і у нього все є, то він як гравець уже мертвий", – заявив Луческу.

Нагадаємо, наразі Динамо підписало лише одного новачка (не враховуючи повернення орендованих гравців). Склад киян поповнить Володимир Костевич – щоправда, це трапиться лише у січні 2021 року, по завершенні контракту захисника з польським Лехом.

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