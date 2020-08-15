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Луческу выступил перед игроками Динамо – тренер объяснил, как команда может добиться успеха, а что станет роковым

12:18 - Читати українською
Луческу выступил перед игроками Динамо – тренер объяснил, как команда может добиться успеха, а что станет роковым
Мирча Луческу / ФК Динамо

Динамо продолжает подготовку к сезону 2020/21, а Мирча Луческу настраивает своих подопечных на предстоящие поединки.

Меньше недели остается до первого официального матча Динамо под руководством Мирчи Луческу. 21 августа "бело-синие" в Киеве сыграют поединок первого тура УПЛ 2020/21 против Олимпика. Матч пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Сегодня, 15 августа, динамовцы проведут третий контрольный поединок. После матчей с Вересом (3:0) и Десной (1:2) соперником киевлян станет житомирское Полесье. Накануне поединка Мирча Луческу перед тренировкой пообщался с командой, выступив с мотивационной речью.

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"Самый худший фактор – это равнодушие! Я этого не принимаю. Потерял мяч, или отдал пас и остановился... Нет! Всегда нужно бороться до конца, насколько хватит сил. Важные факторы – самоотдача и самопожертвование. Не только ради себя, а и ради партнеров. Вы формируете коллектив команды. Если вы будете друг за друга биться, то в команде будет все хорошо", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

75-летний наставник поставил в пример своим подопечным немецкий РБ Лейпциг, который довольно неожиданно выбил Атлетико из Лиги чемпионов и стал полуфиналистом турнира.

Вы видели, как дрались молодые ребята из Лейпцига, как они двигались на поле, с каким энтузиазмом играли. Они живут футболом. И вы должны жить футболом. Давайте просыпаться, давайте приблизимся к современному европейскому футболу.

Нет предела совершенству. Даже лучшим, экстраординарным футболистам есть к чему стремиться. А когда футболист приходит к мысли, что он уже всего достиг и у него все есть, то он как игрок уже мертв", – заявил Луческу.

Напомним, сейчас Динамо подписало только одного новичка (не считая возвращения арендованных игроков). Состав киевлян пополнит Владимир Костевич – правда, это случится только в январе 2021-го, по истечении контракта защитника с польским Лехом.

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