Луческу вірить, що Селезньов зможе стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився думками щодо нападника Миная Євгена Селезньова, з яким встиг попрацювати в донецькому Шахтарі.
"Гра Селезньова? Він дуже добре вийшов. Ривки, пресинг, як чіплявся за м'яч – він дав Минаю імпульс. Самовіддача та його активна гра, провокував на фоли, симулював, падав, чіплявся.
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Він професіональний футболіст. Чи зможе Селезньов стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ? Сподіваюся, так", – підкреслив Луческу в ефірі УПЛ Online.
Нагадаємо, Євген Селезньов є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України зі 117 голами. Перші місця ділять між собою Максим Шацьких та Сергій Ребров – обидва по 123 забиті м'ячі.
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