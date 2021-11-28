Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мнениями по поводу нападающего Миная Евгения Селезнева, с которым успел поработать в донецком Шахтере.

"Игра Селезнева? Он очень хорошо вышел. Рывки, прессинг, как цеплялся за мяч – он дал Минаю импульс. Самоотдача и его активная игра, провоцировал на фолы, симулировал, падал, цеплялся.

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Он профессиональный футболист. Сможет ли Селезнев стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ? Надеюсь, да", – подчеркнул Луческу в эфире УПЛ Online.

Напомним, Евгений Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины со 117 голами. Первые места делят между собой Максим Шацких и Сергей Ребров – оба по 123 забитых мяча.

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