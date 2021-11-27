"Минай заслуговував на оплески? Заслуговувати – замало. Ніхто у скарбничку не дасть три очки. Мені приємно, що наша команда билася, старалася. Робили все можливе. Команда показала якісну гру у другому таймі. Не лише за грою, а й характером, справжніми бійцівськими якостями.

Минай – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Нам не соромно людям на Закарпатті дивитися у вічі після цього матчу. Дуже вітаю Динамо, Містера з перемогою. Вони дійсно чемпіони, вони заслуговують на це. Вони підтвердили це. Минай змусив так грати Динамо у другому таймі чи була недооцінка? Не знаю що сказати. Є як є. Потім треба розбиратися – Минай чи ні, Динамо чи ні. Є рахунок 2:0, що ще казати?

Мій момент біля воріт Динамо? Мені також здавалося, що може залетіти, що я можу зробити? Не влетів же. Чи збереже Минай прописку? Переконаний, що збереже", – зазначив Селезньов у ефірі УПЛ Online.

Нагадаємо, Динамо впевнено за рахунком обіграло Минай (2:0), проте закарпатці створили чимало проблем "біло-синім".

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