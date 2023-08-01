"Динамо шукає центрального захисника. Шукає швидкого і лівоногого центрального захисника. Це головне бажання Луческу.

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Але поки не виходить домовитися з тими варіантами, які потрібні Луческу. Бо, як сказав Ігор Суркіс, не всі хочуть їхати в Україну. А ті, що пропонуються – не підходять.

До кінця трансферного вікна ще будуть певні новини. Бо ми розуміємо, що чим ближче до його закриття, тим більше з'являється варіантів. Адже футболісти, які не змогли знайти собі клуби, шукають місце для продовження кар'єри", – розповів Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Динамо у стартовому матчі нового сезону здобуло вольову перемогу над Минаєм з рахунком 4:1, поступаючись по ходу зустрічі. За підсумками 1-го туру УПЛ найкращим тренером визнали Мірчу Луческу, а найкориснішим гравцем став форвард киян Владислав Ванат.

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