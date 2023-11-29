Румунський фахівець подав у відставку після поразки від Шахтаря. Спочатку Луческу говорив про завершення тренерської кар'єри, але згодом заявив, що його слова неправильно трактували. Навіть у 78 років Мірча шукає нові виклики.

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Останнім часом досвідченого тренера пов'язують з кількома клубами на батьківщині, але це переважно просто чутки. Однак підґрунтя для них створює сам Луческу. Напередодні він відвідав домашній матч бухарестського Динамо проти Стяуа (0:1). Про повернення румуна в рідний клуб заговорили ще гучніше, але він поки все заперечує.

"Я не можу коментувати ситуацію в Динамо. Я прийшов на дербі, щоб просто переглянути матч, і неважливо, хто був поруч зі мною та про що ми розмовляли. Якщо отримаю пропозицію? Не хочу зараз коментувати", – цитує Луческу iAMSPORT.

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