– Кабаєв нарешті забив. 36 матчів на це знадобилось. Виходить, дочекалися?

– Ну так він вже повинен колись був забити. Ось він і забив.

– Олександр Шовковський після Мірчі Луческу перемагає. Кривбас обіграли "всуху", зараз також перемога без пропущених м’ячів.

– Вони повинні кожну гру так грати. Самовіддача має бути на першому місці. Не забувайте, що у нас багато травмованих футболістів: Шапаренко, Ярмоленко, Попов, і у Ваната є ушкодження. Це все позначається на грі. А Шовковський добре робить свою справу, він молодець. Він повинен разом з командою прогресувати, що він і робить. У нього дуже грамотно побудована гра. Так, перемогли, але ми маємо надолужувати те, що ми втратили.

Знаменитий європейський тренер в Динамо – Суркіс прокоментував чутки про призначення

– У минулому сезону в Олександра Шовковського був такий пробний період на посаді виконувача обов’язків головного тренера Динамо Київ, коли Мірча Луческу лікувався.

– Нащо нам згадувати те що було? Що Мірча був у лікарні, а Шовковський виконував обов’язки головного тренера? Це вже минуле. Зараз він теж виконує обов’язки головного тренера. Будемо дивитися, як команда буде грати, прогресувати і вже тоді будемо вирішувати щось.

– Напрацювання від тренера вже помітні. Цікавий хід був наприкінці матчу Динамо – Рух, коли замість Олександра Караваєва вийшов Костянтин Вівчаренко, а лівий захисник Владислав Дубінчак пішов грати правого вінгера на позицію Караваєва.

– Так, це цікаво. Але це ініціатива тренера. Він так бачить футбол, і він повинен робити те, що буде давати результат. Він дуже гарно виконує свої обов’язки. Це інтелігентна людина, і в нього ще все попереду. В матчі з Кривбасом і Рухом Олександр Шовковський чудово впорався із своїм завданням, – резюмував Суркіс у коментарі NV.

Відставка Луческу катастрофічно запізнилася, а на Шовковському світ клином не зійшовся