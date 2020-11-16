"Не знаю, звідки така інформація взялася, хто її придумав.

Луческу зібрався покинути Динамо взимку, – ЗМІ

Вона абсолютно не відповідає дійсності, я продовжую, як і раніше, працювати з клубом", – наводить слова румуна Footboom.

Нагадаємо, що в румунській пресі з'явилася інформація про можливий відхід Луческу з Динамо під час зимової паузи через особисті причини. Досвідчений фахівець нібито страждає через довгу розлуку з дружиною Неллі внаслідок обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19.

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