Луческу відреагував на чутки про відхід з Динамо
17:14 - Читать на русском
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував інформацію про ймовірний від'їзд зі столиці України найближчої зими.
"Не знаю, звідки така інформація взялася, хто її придумав.
Луческу зібрався покинути Динамо взимку, – ЗМІ
Вона абсолютно не відповідає дійсності, я продовжую, як і раніше, працювати з клубом", – наводить слова румуна Footboom.
Нагадаємо, що в румунській пресі з'явилася інформація про можливий відхід Луческу з Динамо під час зимової паузи через особисті причини. Досвідчений фахівець нібито страждає через довгу розлуку з дружиною Неллі внаслідок обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19.
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