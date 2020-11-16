Румунський фахівець може покинути Київ через особисті причини, стверджує Ziare.

Луческу допомагає екс-гравцю збірної Румунії, який опинився в реанімації

Через пандемію коронавірусу Луческу вперше в тренерській кар'єрі змушений жити без своєї дружини Неллі поруч. 75-річний тренер нині мешкає сам на клубній базі. Якщо ситуація з COVID-19 не покращиться, то Луческу має твердий намір піти з Динамо.

Щоправда, перед відходом з табору "біло-синіх" досвідчений румун прагне забезпечити для киян єврокубкову весну та зберегти лідерство в УПЛ.

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