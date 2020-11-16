Луческу зібрався покинути Динамо взимку, – ЗМІ
16:18 - Читать на русском
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу налаштований покинути столицю України найближчої зими.
Румунський фахівець може покинути Київ через особисті причини, стверджує Ziare.
Луческу допомагає екс-гравцю збірної Румунії, який опинився в реанімації
Через пандемію коронавірусу Луческу вперше в тренерській кар'єрі змушений жити без своєї дружини Неллі поруч. 75-річний тренер нині мешкає сам на клубній базі. Якщо ситуація з COVID-19 не покращиться, то Луческу має твердий намір піти з Динамо.
Щоправда, перед відходом з табору "біло-синіх" досвідчений румун прагне забезпечити для киян єврокубкову весну та зберегти лідерство в УПЛ.
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