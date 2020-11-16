Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал информацию о возможном отъезде из столицы Украины ближайшей зимой.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал.

Луческу собрался покинуть Динамо зимой, – СМИ

Она абсолютно не соответствует действительности, я продолжаю, как и ранее, работать с клубом", – приводит слова румына Footboom.

Напомним, что в румынской прессе появилась информация о возможном уходе Луческу bp Динамо во время зимней паузы по личным причинам. Опытный специалист якобы страдает из-за долгой разлуки с женой Нелли вследствие ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

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