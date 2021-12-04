Головний тренер Динамо Мірча Луческу не залишив без відповіді інформацію стосовно можливої роботи на чолі збірної Румунії.

"Я серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Румунії? Вже 25-30 років одне й те саме з року в рік. Вже звик до цього. Журналісти мають продавати свої газети, тому й пишуть", – лаконічно відповів Луческу в ефірі УПЛ Online.

Луческу – серед претендентів на тренерське крісло збірної Румунії

Зазначимо, що 30 листопада добіг до завершення контракт Мірела Редоя зі збірною Румунії. Тамтешня федерація футболу вже розпочала пошуки наступника, а її віце-президент Аурел Цикляну назвав 12 кандидатів на вакантне місце, серед яких опинився Мірча Луческу та його син Разван.

Нагадаємо, Мірча Луческу вже мав досвід тренерської роботи у збірній Румунії – протягом 1981-1986 років. Контракт 76-річного фахівця з Динамо розрахований до літа 2024-го.

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