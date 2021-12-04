Луческу відповів на чутки щодо роботи на чолі збірної Румунії
Головний тренер Динамо Мірча Луческу не залишив без відповіді інформацію стосовно можливої роботи на чолі збірної Румунії.
"Я серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Румунії? Вже 25-30 років одне й те саме з року в рік. Вже звик до цього. Журналісти мають продавати свої газети, тому й пишуть", – лаконічно відповів Луческу в ефірі УПЛ Online.
Луческу – серед претендентів на тренерське крісло збірної Румунії
Зазначимо, що 30 листопада добіг до завершення контракт Мірела Редоя зі збірною Румунії. Тамтешня федерація футболу вже розпочала пошуки наступника, а її віце-президент Аурел Цикляну назвав 12 кандидатів на вакантне місце, серед яких опинився Мірча Луческу та його син Разван.
Нагадаємо, Мірча Луческу вже мав досвід тренерської роботи у збірній Румунії – протягом 1981-1986 років. Контракт 76-річного фахівця з Динамо розрахований до літа 2024-го.
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